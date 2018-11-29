Адреси відпочинку

Драмтеатр. Першого грудня завітайте на перегляд вистави «Мазепа» від Б. Мельничука та О. Мосійчука (за творами Б. Лепкого).

2 грудня вашій увазі трагікомедія М. Лисака «Дитина в дарунок», 5 грудня — музична комедія «Майська ніч» (сценічна редакція В. Жили за М. Гоголем), а 6 грудня — музична комедія І. Котляревського «Наталка Полтавка». Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки. Маленьких тернополян запрошують у неділю, 2 грудня, на перегляд чарівної казки В. Рабадана «Маленька фея». Поч. о 12.00 та 14.30.

УД «Перемога». Галицький камерний оркестр запрошує 2 грудня на вечір старовинної камерної музики. Поч. о 18.00.

Художній музей. До кінця місяця діятиме книжково-ілюстративна експозиція «Михайло Паращук — 140», а до 10 грудня — виставка робіт мистецького гурту «Палітра», приурочена до 15-річчя від часу заснування колективу.

Філармонія. Завітайте 2 грудня на концерт «Мирослав Скорик та його учні» від Галицького академічного камерного хору (Львів). Поч. о 17.00.

Фото авторки

