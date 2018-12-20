Майже три мільярди

Упродовж січня-листопада цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 2 мільярди 956,7 мільйона гртвень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. «Ця цифра перевищила очікувану на 81,3 мільйона, або склала 102,8 відсотка», — повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження платежу зросли на 655,1 мільйона гривень. Або ж, якщо у відсотках, — на 28,5. Також Ігор Юлійович зазначив, що в листопаді цього року сплачено 288,1 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Плюс до очікуваного — 7,1 мільйона. Якщо порівняти з торішнім листопадом, приріст надходжень склав 64,8 мільйона гривень — на 29 відсотків більше.

Такого результату, на думку керівника фіскального відомства області, вдалося досягти завдяки вжитим заходам щодо деталізації економіки, протидії нелегальній праці.

— Адже самі працівники розуміють: погоджуючись на неоформлені трудові відносини, ризикують залишитися без лікарняних, професійного росту, будь-якого соціального захисту, — деталізував Ігор Комендат. — Варто віддати належне й роботодавцям, які охоче узаконюють трудові відносини, бо це дешевше, ніж платити штраф за не обліковану працю. Фактично сума штрафу, яку управління праці застосовує за використання неоформлених трудових відносин, це сплата ЄСВ більш ніж за десять років.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області