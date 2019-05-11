Із першого липня — за новими правилами

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із 1 липня 2019 року запроваджується Система електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та спирту етилового (СЕ).

Відповідно до положень Податкового кодексу України особи, які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників акцизного податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до цієї дати зареєструватися платниками податку та зареєструвати в СЕАРП та СЕ всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області