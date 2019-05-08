Нагадування постачальникам електричної енергії

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області платникам акцизного податку. З 1 липня 2019 року набирають чинності статті 54,55,66—71 та 73 Закону України від 13 квітня 2017 року за номером 2019-VIII «Про ринок електричної енергії», що впливає на визначення кола платників акцизного податку з електричної енергії.

Починаючи з 1 липня, купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі (стаття 66 згаданого Закону).

Відповідно ж до норм статті 212 Податкового кодексу України визначено, що платниками акцизного податку з електричної енергії є:

— особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, в тому числі з давальницької сировини;

— особа — суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

— оптовий постачальник електричної енергії;

— виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Не є платниками акцизного податку особи, які здійснюють діяльність із виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених у підпункті 212.1.12 пункту 212.1 статті 212 Кодексу.

Нормами ж його статті 213 визначено, що об’єктом оподаткування акцизним податком є:

— операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

— оптового постачання електричної енергії.

Базою оподаткування акцизним податком, відповідно до норм підпункту 214.1.3 пункту 214.1 статті 214 Кодексу є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість, виходячи з якої обчислюється сума податкового зобов’язання із врахуванням ставки у розмірі 3,2 відсотка (підпункт 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 Кодексу), а також дати виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електричної енергії — дата підписання акту прийому-передачі електроенергії (пункт 216.10 статті 216 Кодексу).

Не підлягають оподаткуванню операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (п. п. 213.2.8 п. 213.2 ст. 213 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області