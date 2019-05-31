Плата за землю наповнює місцеві бюджети

Упродовж січня-квітня 2019 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 105 мільйонів 482,7 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Зокрема, 91 мільйон 535,8 тисячі гривень надходжень спрямували юридичні особи, 13 мільйонів 946,9 тисячі гривень — фізичні. Порівняно з торішнім аналогічним періодом плата за землю збільшилася на 16 мільйонів 546,5 тисячі гривень або на 18,6 відсотка.

Варто зауважити, що орендна плата за користування землею та земельний податок посідає третє місце за обсягами надходжень до місцевих бюджетів Тернопільщини. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податкового зобов’язання щодо земельного податку. Фізичним особам нарахування сум податку за землю проведуть контролюючі органи за місцем знаходження земельної ділянки до 1 липня 2019 року. Податок необхідно сплатити протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області