Чимало «знань» про здорове харчування ми черпаємо з порад друз ів, тренерів чи навіть реклами. Але великий відсоток із цих порад — це вигадки або ж рекламний трюк. Розповімо найпопулярніші міфи про здорове харчування, в які досі вірять. МОЛОКО Ми чомусь віримо, що молоко корисне лише дітям, а для дорослих воно шкідливе. Це, звісно, не так. Молочні продукти насичують організм вітамінами та мікроелементами, вони є джерелом кальцію, що особливо важливо для людей похилого віку, в яких є ризик виникнення остеопорозу. ЗЕРНОВІ Щодо цього ми часто ловимося на гачок фітнес-індустрії, а також реклами різних дієтичних продуктів. Але повн істю відмовлятися від злаків не можна, навіть дбаючи про фігуру. Доведено, що зернові продукти містять фітинову кислоту, яка поєднується з корисними мінералами в кишечнику та допомагає їхньому засвоєнню. ФРУКТИ Цей міф варто розвіяти, якщо ви намагаєтеся схуднути. Часто (в боротьб і з калоріями) ми замінюємо інші продукти фруктами, мовляв, «вони низькокалор ійні». На жаль, це не так. Більш ість із них містить багато фруктози. До того ж фруктоза не дає відчуття насиченості, тож, поїдаючи фрукти, ми все-таки відчуваємо голод, тому їмо все більше і більше. Отож не дивуйтеся, що, обравши фруктову дієту, ви наберете кілька кілограмів. ХЛІБ Це дуже популярний і навіть небезпечний міф — якщо хочеш схуднути і добре почуватися, треба відмовитись від хліба. Насправді ж тоді ви позбавите організм таких вітамі- нів, як В1, В2, В6, В9, а також харчових волокон, мінералів, що призведе до сухості й запалень на шкірі. Хліб також містить клітковину, яка регулює роботу кишківника. А сорт хліба — 8 злаків — букет вітамінів: солі кальцію, фосфор, залізо, калій тощо. ЗНЕЖИРЕНІ ПРОДУКТИ Проблема в тому, що знежирені продукти насправді дуже несмачні, тому, щоб ми їх купували, виробники додають до них харчові добавки: фруктозу, кукурудзяний сироп, штучн і підсолоджувачі тощо. Тож такі продукти не лише не корисні, а й небезпечн і. Тим часом продукти, насичен і жирами, підвищують рівень «хорошого » холестерину та знижують рівень «поганого». Тож споживати жирну їжу можна і треба, головне мати міру. КАВА Звісно, кофеїн спричиняє певну залежність. Але він не має жодного шкідливого впливу на роботу серцево- судинної системи (як прийнято думати). Ба більше, деякі дослідження фіксують зв’язок із вживанням кави і зниженням ризику меланоми та раку грудей. Ще один популярний міф про каву — вона «витягує» вологу з організму. Справді, цей напій має сечогінний ефект. Але варто зважати, що рідина, спожита разом із кавою, компенсує втрату води, тому помірне вживання точно не спричинить зневоднення. ЖУЙКА Цей міф ми пам’ятаємо з дитинства. Жуйка — це зло, яке обов’язково призведе до виразки шлунка. Насправд і жуйка може очистити поверхню зубів, освіжити подих і, головне, стимулювати вироблення шлункового соку, що поліпшить травлення. Найважливіше — не жувати її надто довго: 5—15 хвилин буде достатньо. Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.