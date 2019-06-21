Стан справ із платою за землю

Упродовж січня-травня 2019 року власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів 28 мільйонів 506,9 тисячі гривень плати за землю. Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 5,7 мільйона.

Внесок до місцевих скарбниць юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 24 мільйони 38,7 тисячі гривень. Порівняно із січнем-травнем 2018 року надходження збільшилися на 5,8 мільйона.

Фізичні ж особи сплатили з початку року чотири мільйони 468,2 тисячі гривень плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області