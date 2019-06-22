Як визначити тип шкіри?

Перш ніж приступити до різноманітних процедур із догляду за шкірою обличчя, потрібно визначити, яка вона у вас: суха, нормальна, жирна чи комбінована.

СУХА – тонка, ніжна, чутлива, часто лущиться. Без систематичного догляду швидко старіє, на ній рано з’являються зморшки.

НОРМАЛЬНА – гладка, бархатиста, еластична. Містить достатньо вологи, матова, не має жирного блиску. На ній майже непомітні пори, чорні цятки і вікові складочки.

ЖИРНА – блискуча, не тонка, сіруватого відтінку, пори розширені і часто з’являються чорні цятки, вугрі та почервоніння.

КОМБІНОВАНА – поєднує два або навіть три типи. Може бути жирна шкіра в Т-зоні (ділянка лоба і носа) і суха – на щоках.

Щоб безпомилково визначити тип своєї шкіри, можна провести наступний тест. Узяти паперову серветку і через 2-3 години після умивання промокнути нею шкіру. Якщо на серветці залишиться слід, то шкіра жирна. Якщо ні – суха або нормальна.

До речі, не можна забувати про ще один тип шкіри – чутливу. Вона червоніє від перепадів температур, реагує на «експерименти » з косметикою.