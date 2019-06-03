Єдиний внесок: від обчислення до сплати

Нещодавно в головному управлінні ДФС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Протягом години заступник начальника управління — начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень громадян управління податків і зборів з фізичних осіб Володимир Брудко спілкувався з усіма охочими на тему обчислення та сплати єдиного внеску.

— Коли рахунки платника заблоковано, сплачується єдиний внесок?

— Частиною 12 статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

— Чи звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами)?

— Фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами), не звільняються від сплати єдиного внеску за себе. Виключенням є тільки фізичні особи — підприємці за умови, що вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

— Чи звільняється від сплати єдиного внеску працюючий на підприємстві, в установі, організації пенсіонер за віком?

— Звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації пенсіонерів законодавством не передбачено.

— Який термін сплати штрафної санкції з єдиного внеску?

— Відповідно до абзацу другого частини чотирнадцятої статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення.

— Чи застосовується відповідальність до фізичної особи — підприємця — пенсіонера за віком або особи з інвалідністю, яка помилково в додатку 5 до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску визначила зобов’язання та бажає скасувати подану звітність?

— У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, суми єдиного внеску підлягають сплаті на загальних підставах та не підлягають скасуванню.

— На сьогодні діють нові рахунки з єдиного внеску. З якого числа відбулися зміни?

— Починаючи з другого травня 2019 року кошти з єдиного внеску, які сплачувалися платниками на старі рахунки, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області