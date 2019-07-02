До кінця року чинні дві форми декларації

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером №897 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 року за номером 1473/32925, затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Наказ набрав чинності 18 січня 2019 року.

Водночас, зважаючи на норми пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України, до першого січня 2020 року платники податку не обмежені в поданні податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за старою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за номером 479/26924.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області