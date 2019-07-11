«ГОЛОС ТЕРНОПОЛЯ ПОЧУЮТЬ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ»

Здолати корупцію. Розвинути економіку. Дати людям роботу та працювати на громаду міста — гарантує кандидат від партії Вакарчука «Голос», радник міського голови Тернополя Максим Черкашин Народний депутат від Тернополя — в команді міського голови Депутат мажоритарник повинен бути представником Тернополя у парламент і. Приводити гроші на округ. Сприяти вчасному надходженню субвенції. Змінювати законодавство так, щоб більше грошей залишалося у громаді. — Мажоритарник не може займатися тільки загальнонаціональними питаннями. Він передусім має представляти інтереси виборця свого округу. Для того має тісно співпрацювати з міським головою і місцевим самоврядуванням загалом. Усі рівні влади, центральної і місцевої, мають працювати на тернополянина. У мене є досвід і розуміння проблем людей і я знаю, як їх вирішувати на законодавчому рівні. Я працюватиму разом з мерією одною командою. Тоді позитивні зміни будуть швидшими, — зазначив Максим Черкашин. Зміни будуть швидшими, якщо працюватимемо разом Максим Черкашин підкреслив, що досі обранці від Тернополя забували про місто, отримавши мандат. — Від депутатів ми чули переважно критику. А місто платило тим часом через помилки на рівні парламенту та уряду. Має бути навпаки. Тут «внизу» формується запит. Депутат «нагорі» допомагає реалізувати цей запит. Голос Тернополя має бути почутим у парламенті. Тоді буде робитися більше доріг. Ремонтуватимуться будівлі й дахи. Створюватимуться нові публічні місця відпочинку, — сказав Максим Черкашин. Українці стануть багатшими Головним завданням в економіці партія «Голос» вважає створення нових робочих місць і гідні зарплати для людей. — У нас є освічені люди та умови для розвитку високотехнологічної економ іки, яка дасть роботу й зарплати. Маємо посунути олігархів. Допомогти стати на ноги підприємцю, а він дасть роботу людям. Мені важливо, щоб тернополяни не виїжджали з нашого міста, а могли реалізувати себе тут. Незалежно — молода людина це, чи старша. Людина має отримувати гідний дохід, щоб забезпечити себе і свою родину, — зауважив представник «Голосу». Мені важливо, щоб тернополяни не виїжджали з нашого міста на заробітки, а могли заробити тут Представник Тернополя у парламент і, на переконання Черкашина, має добиватися більших повноважень у розподілі податків. — «Старі політики», пов’язані з олігархами, хотіли, щоб тернополяни та українці загалом були бідними. Так ними легше маніпулювати. Тому я за те, щоб більше повноважень надали місцевому самоврядуванню, щоб воно могло формувати інвестиційну привабливість міста. Для цього варто знизити ставки окремих податків. Тоді українці будуть заможнішими, — зауважив Максим Черкашин. Медик лікуватиме, а не думатиме, як заробити Кандидат у депутати ВРУ Максим Черкашин, як представник Тернополя від «Голосу», з командою робитиме все для того, щоб гарантувати вчасне надходження державних субвенцій з бюджету у медичну сферу. — У нас постійні проблеми з вчасним надходженням медичної субвенції. Місцева влада змушена забирати гроші з інших проектів, таких, як ремонти вулиць, щоб заплатити медикам. Це погана практика. Своє завдання, як народного депутата, я бачу в тому, щоб кошти медичної субвенції надходили своєчасно. Бюджетний кодекс має виконуватися в повному обсязі. Тернополяни мають отримувати якісні послуги і не думати у лікарні про гроші. Місто ж має свої кошти вкладати у розвиток, — вважає Максим Черкашин. У «Голосі» планують збільшити перелік безкоштовних ліків. — Принцип «гроші ходять за людиною » має реалізовуватися без будь-яких бюрократичних обмежень. Людина, відвідуючи лікаря, дає електронну карту, нічого не заповнює і отримує якісну допомогу. Безкоштовні ліки повинні надходити вчасно, а їх перелік має бути збільшено, щоб людина могла повноцінно лікуватися, незалежно від її статків, — сказав Максим Черкашин. Навести порядок і гарантувати безпеку Кандидат від «Голосу» зазначив, що головним завданням є наведення порядку в країні і подолання корупці — Люди мають повірити у справедливість судів. А суди повинні садити корупціонерів, а не відпускати під заставу. Ми хочемо реального покарання за корупцію. Партія «Голос » поверне статтю про незаконне збагачення. Ми вимагатимемо переатестації суддів не лише на доброчесність, а й на рівень IQ. Суддею може бути лише високоосвічена й моральна людина. Ми запровадимо конфіскацію майна, набутого корупційним шляхом. Ми обмежимо депутатство двома термінами. Цього часу більш ніж достатньо, щоб зробити добрі справи. Корупціонер втрачатиме все. Корупція означатиме тюрму, — сказав Максим Черкашин. Корупціонер втрачатиме все незаконно нажите майно Україна продовжить курс в НАТО і створить надійний військовий резерв за швейцарським зразком. — Український воїн повинен мати соціальні стандарти на рівні військових НАТО. Ми зробимо прозорими тендери, щоб кожна копійка йшла дійсно на потреби армії. Ми врахуємо досвід Ізраїлю та Швейцарії у формуванні військового резерву. Кожне місто має стати фортецею і застереженням для будь-якого ворога. Зробимо все для інтеграції України в ЄС та НАТО. Це основа нашої безпеки, — сказав Максим Черкашин. На завершення Максим Черкашин закликав йти на вибори. — Саме від вашого голосу залежить порядок у країні. Ми сформували команду, де є багато достойних людей. Це волонтер і патріот Тернополя Сергій Притула. Це митець, воїн, захисник Донецького аеропорту Андрій Шараскін «Богема». Це десятки юристів, економістів, військових. Це нова еліта, котра хоче і знає, як втілити позитивні зміни. І нам потрібна ваша підтримка, — резюмував Максим Черкашин. Роман ЗАДОРОЖНІЙ.