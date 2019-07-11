«ГОЛОС ТЕРНОПОЛЯ ПОЧУЮТЬ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ»

Здолати корупцію. Розвинути економіку. Дати людям роботу та працювати на громаду міста — гарантує кандидат від партії Вакарчука «Голос», радник міського голови Тернополя Максим Черкашин
Народний депутат від Тернополя — в команді міського голови
Депутат мажоритарник повинен бути представником Тернополя у парламент і. Приводити гроші на округ. Сприяти вчасному надходженню субвенції. Змінювати законодавство так, щоб більше грошей залишалося у громаді.
— Мажоритарник не може займатися тільки загальнонаціональними питаннями. Він передусім має представляти інтереси виборця свого округу. Для того має тісно співпрацювати з міським головою і місцевим самоврядуванням загалом. Усі рівні влади, центральної і місцевої, мають працювати на тернополянина. У мене є досвід і розуміння проблем людей і я знаю, як їх вирішувати на законодавчому рівні. Я працюватиму разом з мерією одною командою. Тоді позитивні зміни будуть швидшими, — зазначив Максим Черкашин.
Зміни будуть швидшими, якщо працюватимемо разом Максим Черкашин підкреслив, що досі обранці від Тернополя забували про місто, отримавши мандат.
— Від депутатів ми чули переважно критику. А місто платило тим часом через помилки на рівні парламенту та уряду. Має бути навпаки. Тут «внизу» формується запит. Депутат «нагорі» допомагає реалізувати цей запит. Голос Тернополя має бути почутим у парламенті. Тоді буде робитися більше доріг. Ремонтуватимуться будівлі й дахи. Створюватимуться нові публічні місця відпочинку, — сказав Максим Черкашин.
Українці стануть багатшими
Головним завданням в економіці партія «Голос» вважає створення нових робочих місць і гідні зарплати для людей.
— У нас є освічені люди та умови для розвитку високотехнологічної економ іки, яка дасть роботу й зарплати. Маємо посунути олігархів. Допомогти стати на ноги підприємцю, а він дасть роботу людям. Мені важливо, щоб тернополяни не виїжджали з нашого міста, а могли реалізувати себе тут. Незалежно — молода людина це, чи старша. Людина має отримувати гідний дохід, щоб забезпечити себе і свою родину, — зауважив представник «Голосу».
Мені важливо, щоб тернополяни не виїжджали з нашого міста на заробітки, а могли заробити тут
Представник Тернополя у парламент і, на переконання Черкашина, має добиватися більших повноважень у розподілі податків.
— «Старі політики», пов’язані з олігархами, хотіли, щоб тернополяни та українці загалом були бідними. Так ними легше маніпулювати. Тому я за те, щоб більше повноважень надали місцевому самоврядуванню, щоб воно могло формувати інвестиційну привабливість міста. Для цього варто знизити ставки окремих податків. Тоді українці будуть заможнішими, — зауважив Максим Черкашин.
Медик лікуватиме, а не думатиме, як заробити
Кандидат у депутати ВРУ Максим Черкашин, як представник Тернополя від «Голосу», з командою робитиме все для того, щоб гарантувати вчасне надходження державних субвенцій з бюджету у медичну сферу.
— У нас постійні проблеми з вчасним надходженням медичної субвенції. Місцева влада змушена забирати гроші з інших проектів, таких, як ремонти вулиць, щоб заплатити медикам. Це погана практика. Своє завдання, як народного депутата, я бачу в тому, щоб кошти медичної субвенції надходили своєчасно. Бюджетний кодекс має виконуватися в повному обсязі. Тернополяни мають отримувати якісні послуги і не думати у лікарні про гроші. Місто ж має свої кошти вкладати у розвиток, — вважає Максим Черкашин.
У «Голосі» планують збільшити перелік безкоштовних ліків.
— Принцип «гроші ходять за людиною » має реалізовуватися без будь-яких бюрократичних обмежень. Людина, відвідуючи лікаря, дає електронну карту, нічого не заповнює і отримує якісну допомогу. Безкоштовні ліки повинні надходити вчасно, а їх перелік має бути збільшено, щоб людина могла повноцінно лікуватися, незалежно від її статків, — сказав Максим Черкашин.
Навести порядок і гарантувати безпеку
Кандидат від «Голосу» зазначив, що головним завданням є наведення порядку в країні і подолання корупці
— Люди мають повірити у справедливість судів. А суди повинні садити корупціонерів, а не відпускати під заставу. Ми хочемо реального покарання за корупцію. Партія «Голос » поверне статтю про незаконне збагачення. Ми вимагатимемо переатестації суддів не лише на доброчесність, а й на рівень IQ. Суддею може бути лише високоосвічена й моральна людина. Ми запровадимо конфіскацію майна, набутого корупційним шляхом. Ми обмежимо депутатство двома термінами. Цього часу більш ніж достатньо, щоб зробити добрі справи.
Корупціонер втрачатиме все незаконно нажите майно Україна продовжить курс в НАТО і створить надійний військовий резерв за швейцарським зразком.
— Український воїн повинен мати соціальні стандарти на рівні військових НАТО. Ми зробимо прозорими тендери, щоб кожна копійка йшла дійсно на потреби армії. Ми врахуємо досвід Ізраїлю та Швейцарії у формуванні військового резерву. Кожне місто має стати фортецею і застереженням для будь-якого ворога. Зробимо все для інтеграції України в ЄС та НАТО. Це основа нашої безпеки, — сказав Максим Черкашин.
На завершення Максим Черкашин закликав йти на вибори. — Саме від вашого голосу залежить порядок у країні. Ми сформували команду, де є багато достойних людей. Це волонтер і патріот Тернополя Сергій Притула. Це митець, воїн, захисник Донецького аеропорту Андрій Шараскін «Богема». Це десятки юристів, економістів, військових. Це нова еліта, котра хоче і знає, як втілити позитивні зміни. І нам потрібна ваша підтримка, — резюмував Максим Черкашин.