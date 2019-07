Митці творили у Травневому

«Ми ще міркуємо над тим, яка буде концепція спільної виставки, але вона вже вимальовується. Вона сформувалась під час спілкування з місцевими, розмов митців між собою, під впливом місця. Мета нашо ї резиденції в тому, щоби її учасники розкрили для себе різні аспекти атмосфери Травневого (Збаразький район). Усі митці у цій програм і експериментують з новими матеріалами, створюють нові проєкти, опираючись на локальний контекст», — розповідає кураторка програми та менеджерка Мистецької резиденції ім. Назарія Войтовича, яка опікується цим проєктом протягом трьох років, Людмила Ничай. Цими днями у тернопільській галереї «Бункермуз» відбулась мистецька розмова «Про час і нас» з учасниками Міжнародної програми Мистецької резиденції ім. Назарія Войтовича. Впродовж липня її учасники працюють у резиденції над власними проєктами, які презентують цієї неділі в Тернопільському художньому музеї. У розмові взяли участь митці Катерина Кобилянська із Києва, Роксолана Угринюк зі Львова та Богдан Свиридов із Черкас. Художник-концептуаліст Богдан Свиридов працює з темами цінності, моделювання майбутнього, в основному реалізуючи їх у нефігуративному живописі. Розповідає, що ця резиденція допомогла йому краще зрозуміти свою творчість. «Гуляючи полями цілий тиждень та розмірковуючи про своє минуле, я зрозумів, що я завжди працював із часом». На резиденції в нього багато нагод експериментувати та обдумувати теми. «У Травневому я зустрів багато людей, котрі розповідали про свій досвід чи досвід рідних роботи за кордоном. У мене вдома, в Черкасах, ця проблема не відчувається так гостро, як тут. Я вирішив працювати із нею. Спершу не знав, як за неї братись, а коли прив’язав її до теми часу, зрозумів, який застосувати підхід. Я замислився над нашими щоденними діями, котрі могли би бути маркером часу. Я зрозумів, що таким маркером може бути чищення зубів, тож використав зубні щітки у своєму проєкті», — каже митець. Катерина Кобилянська працює з темами щирості й філософських роздум ів над людським буттям у часі та просторі, основний медіум — абстрактний живопис, звукові й аудіальні практики. Розповідає, що, їдучи на резиденцію, вже мала тему роботи, але середовище змінило її плани. Роксолана Угринюк перформерка, що працює над темами поведінкових традицій, травм та руйнацій суспільства та особистості, основні медіуми – перформенс, інсталяція, відео-арт і ленд-арт. Для неї резиденція стала місцем експерименту і пошуком нових ідей та засобів їхнього вираження. Мистецьку резиденцію ім. Назарія Войтовича було засновано Конгресом активістів культури ГО «Конгрес Активістів Культури» та ГО «Родина Героїв Небесної сотні» у 2017 році на честь наймолодшого Героя. Тепер вона починає працювати з міжнародними організаціями та створювати обмінні програми для молодих митців завдяки підтримці Українського культурного фонду в програм і НОРД — навчання, обміни, резиденції, дебюти. Торішні кураторські проєкти резиденції — «Байка про свободу», «Values in the Way| Дорогоцінності», «Inside/Outside», «Ревіталізація». Працюючи у Травневому, митці працюють на розвиток місцево ї громади, зокрема проводять майстер-класи, мистецькі розмови. Анна ЗОЛОТНЮК.