На старті в «Зорі» є «будучност»

Луганська «Зоря», яка завершила попередній вітчизняний чемпіонат на п’ятому місці, раніше за решту команд Української прем’єр-ліги розпочала новий сезон. Учора, 25 липня, підопічні Віктора Скрипника провели в столиці Чорногорії Подгориці перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з місцевою «Будучностю».

Новий головний тренер випустив на поле доволі очікуваний склад, який награвав під час міжсезонних навчально-тренувальних зборів. Знайшлося в ньому місце і двом доволі відомим «літнім» новачкам — Владленові Юрченку з Дмитром Іванисенею. І гравці наставника не підвели. Зі стартовим свистком захопили ініціативу, а в проміжку з 16-ї по 19-ту хвилину двічі змусили господарів розпочинати з центру поля.

В обох випадках відзначився забивний останнім часом Артем Громов. Спочатку відгукнувся на флангову передачу Богдана Михайличенка в район одинадцятиметрової позначки. Удар форварда ідеальним не вийшов, але допоміг рикошет від захисника суперників. Натомість співавтором другого голу став його колега по амплуа Пилип Будківський. Миттєво зреагував на помилку голкіпера при прийомі м’яча і проштовхнув шкіряну кулю на партнера по команді — Артемові залишилося лише влучити в незахищений кут воріт.

Із комфортною перевагою в два м’ячі луганці і пішли на перерву. Однак після відпочинку чи то спрацювала подвійна заміна в господарів, чи гравці «Зорі» дещо заспокоїлися. Тому й не дуже здивувало, коли вже біля воріт останніх стали виникати доволі небезпечні моменти. Якщо на початку другого тайму Деян Болевич гостей вибачив, не влучивши з вигідної позиції, то на 60-й хвилині гравці «Будучності» все ж засмутили голкіпера «Зорі» Микиту Шевченка. На подачу з кутового відгукнувся Михайло Перович. Пробив, щоправда, вздовж воріт, але м’яч, зачепивши ногу Євгена Чеберка, змінив траєкторію і залетів у сітку.

Уже в наступній атаці той же Перович, за яким не встигли захисники гостей, мав хорошу нагоду відновити рівновагу. Однак після потужного удару з лінії штрафної м’яч просвистів над перекладиною. Одним словом, і Вікторові Скрипнику довелося оживляти гру своєї команди з допомогою замін. На щастя, спрацювало. Саме гравці, які вийшли на заміну, на 82-й хвилині встановили остаточний підсумок матчу — 3:1 на користь «Зорі». З правого флангу у володіння суперника прорвався Максим Луньов і видав «передачу-лялечку» в центр штрафного майданчика, звідки Леван Арвеладзе ударом в один дотик переправив м’яч у ворота, не залишивши і найменшого шансу голкіперові.

Ще один удар господарів у поперечину воріт Микити Шевченка до уваги не братимемо. За час, що залишився до фінального свистка, відчувалося: підопічні Віктора Скрипника своєї переваги не втратять.

Після доволі впевненої виїзної перемоги доречно, мабуть, звернути увагу і на результат першої зустрічі потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді. Футболісти болгарського ЦСКА на своєму полі здолали хорватський «Осієк» з мінімальним рахунком 1:0. Натомість гравці «Маріуполя», які напряму потрапили до цієї стадії, очікують на переможця пари АЗ «Алкмаар» (Нідерланди) — «Хеккен» (Швеція). У першій зустрічі в Нідерландах зафіксовано нульову нічию.

Повторний же поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Зорею» і «Будучностю» відбудеться в Запоріжжі за тиждень, першого серпня.

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