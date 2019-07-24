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Позитивна динаміка на фоні детінізації економіки

24.07.201924.07.2019Автор Богдан Дікальчук
Позитивна динаміка на фоні детінізації економіки

За підсумками першого півріччя 2019 року жителі Тернопільської області зі своїх легальних доходів сплатили до бюджету один мільярд 797 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом більше на 340 мільйонів гривень або на 23 відсотки. Причому індикативний показник виконано на 105 відсотків, що забезпечило додаткове надходження до бюджету 81 мільйона гривень.

У червні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 364,1 мільйона грн або 101 відсоток. Сума додаткових надходжень склала 4 мільйони гривень. Порівняно з торішнім червнем надійшло на 17 відсотків або на 53 мільйони гривень більше.

Не можна не зауважити, що позитивній динаміці посприяли не лише підвищення стандартів оплати праці та соціально відповідальний бізнес, а й проведення заходів із детінізації економіки. Адже завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо легального працевлаштування в червні додатково оформлено трудові відносини із майже п’ятьма тисячами найманих працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області