Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Сплачуючи його, наші краяни дбають про добробут територіальних громад.

Упродовж січня-червня 2020 року платники Тернопільщини спрямували до бюджетів один мільярд 860,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 63,8 мільйона або на 3,5 відсотка, — констатував він. — Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали один мільярд 388,6 мільйона гривень. До державного ж бюджету платники перерахували 472,2 мілн грн податку на доходи фізичних осіб.

За словами очільника податкової служби краю, карантинні обмеження не суттєво вплинули на сплату податку.

— Те, що бізнес активізувався, ми відчули в червні, — зазначив Іван Пунько. — Адже впродовж минулого місяця платники спрямували до бюджетів на 11,5 відсотка більше, ніж очікувалося. Відтак додатково скарбниці отримали 38,9 мільйона, а загалом — 378,3 мільйона гривень.

Варто також зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 80 відсотків і є основним джерелом їх зростання. Резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області