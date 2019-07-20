Векселі погашатимуть протягом третього кварталу

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України надала роз’яснення щодо погашення протягом третього кварталу 2019 року податкових векселів, виданих відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Податкового кодексу України до 30 червня 2019 року включно.

Згадані векселі погашаються з дотриманням тимчасового порядку, встановленого пунктом 26 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу. А саме — шляхом подання такими виробниками та імпортерами до контролюючого органу — векселедержателя копій первинних документів, що підтверджують здійснення операцій.

Про погашення податкових векселів детально йдеться в листі ДФС України від 16 липня 2019 року за номером 22654/7/99-99-12-03-03-17, який можна знайти за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/384832.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області