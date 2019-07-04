Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. Крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Разом з тим, пунктом 15 статті 3 згаданого Закону визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену останнім Законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством із питань оподаткування.

Тобто фізична особа — підприємець — платник єдиного податку зобов’язаний надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця.

При невидачі на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документу фізичні особи — підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області