…Із відміткою банку про сплату

Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» унесено зміни, зокрема, і до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Відповідно до них із першого липня 2019 року запроваджено ліцензування діяльності всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

При цьому, відповідно до статей 3 і 15 другого із згаданих Законів ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним видаються за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Статтею ж 16 передбачено, що контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, на зберігання пального. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Тобто документом, що підтверджує внесення плати за ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, є копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області