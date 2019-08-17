Вступна кампанія завершилася!

ЩОПРАВДА, НЕ ДЛЯ ВСІХ. ПЕРШОГО СЕРПНЯ ФІНІШУВАЛО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ І СТАРТУВАЛО ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКІВ НА КОНТРАКТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ. ТО ЯКІ Ж УНІВЕРСИТЕТИ Й СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЦЬОГОРІЧ БУЛИ НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ, НАЙДОРОЖЧИМИ І НАЙОБДІЛЕНІШИМИ УВАГОЮ АБІТУРІЄНТІВ? Телеканал «1+1» визначив п’ятірку найдорожчих факультетів у закладах вищої освіти України. На першому місці — факультет охорони здоров’я Київського національного університету ім. Т. Шевченка, де рік навчання медицини англійською мовою коштує 71 500 грн. На другому місці Києво-Могилянська академія. Тут навчання на юридичному факультеті або на факультеті міжнародних відносин вартує 50000 грн за рік. 46400 грн вартує навчатися на факультет і міжнародних відносин Київського міжнародного університету. Аби вивчитися на режисера театру ляльок у Київському національному університет і театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, доведеться платити 37852 грн на рік. Завершує п’ятірку найдорожчих закладів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», де спеціальність інформаційних систем та технологій коштує 32000 гривень. Протягом цьогорічної вступної кампанії найбільше заяв вступників було подано до Київського національного університету ім. Т. Шевченка. На другому місці — Львівський національний університет ім. І. Франка, на третьому — Київський національний торговельно-економічний університет, на четвертому — НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», а замикає п’ятірку найпопулярніших закладів НУ «Львівська політехніка». Тепер про рейтинги, адже для абітурієнтів, особливо з високими балами ЗНО, вони мають значення. У рейтинговій таблиці університетів України за базою даних Scopus 2019 року вищі навчальні заклади ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань. Тож найвищий індекс Гірша мають Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Харківський національний університет ім. В. Каразіна та Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, що посунув цьогоріч із третьої позиції на четверту Львівський національний університет ім. І. Франка. П’яте місце — в Одеського національного університету ім. І. Мечникова. У рейтингу «ТОП-200 Україна» перше місце отримав КНУ ім. Т. Шевченка. Друге — НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», третє — Харківський національний університет ім. В. Каразіна, четверте — «Львівська політехніка», п’яте — НТУ «Харківський політехнічний інститут». Топ-10 спеціальностей із найвищими прохідними балами цього року такий: міжнародне право — 194,25; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт; міжнародні економічні відносини — 190,84. Список продовжують стоматологія, політологія, журналістика, медична психологія, культурологія, історія та археологія, публічне управління та адміністрування. Найменший прохідний бал (103,9) був на спеціалізацію «Будівництво» в галузі професійної освіти. На спеціальності «Охорона праці», «Гірництво », «Залізничний транспорт» можна було претендувати, маючи бал до 110-ти. На математику і хімію середньо ї освіти — 110,6 і 111,4 відповідно. Такі дані навів головний редактор порталу «Освітня політика » Віктор Громовий. Останніми роками на ринку праці України найбільш затребувані ITспеціалісти, спеціалісти з продажів, маркетологи, управлінці персоналом і спеціалісти з навчання персоналу. Стабільно високий попит на виробничник ів і робітників. Кількість місць держзамовлення для бакалаврату на базі повної загально ї середньої освіти найбільше зросла для педагогічних, природничих та інженерних спеціальностей. Найпопулярніші серед вступників спец іальності — філологія, право, менеджмент і комп’ютерні науки. Найменш популярною виявилася спеці- альність «Аграрні науки та продовольство ». Список непопулярних поповнили «Механічна інженерія», «Електрична інженерія», «Транспорт», «Архітектура та будівництво». Підготувала Ліля КОСТИШИН.