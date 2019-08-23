Завдяки легальній зарплаті зростають надходження до місцевих бюджетів

Із початку цього року після роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, котрі допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, удалося досягти вагомих результатів. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Працівникам краю виплатили 8,3 мільйона гривень заборгованої заробітної плати, а до бюджету додатково надійшло два мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,8 мільйона єдиного соціального внеску.

У тісній співпраці та чіткій взаємодії з органами місцевої влади щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці проведено роз’яснювальну роботу з керівниками 856 підприємств. Відтак 794 суб’єкти господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож додаткові надходження склали 9,6 мільйона гривень, з яких 4,3 мільйона — податок на доходи фізичних осіб та 5,3 мільйона — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства, то з початку року фахівці фіскальної служби провели 36 перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб і 14 перевірок приватних підприємців. Після них донараховано 12,6 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені) — 3,2 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 2,1 мільйона єдиного соціального внеску і 900 тисяч гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в червні додатково оформлено трудові відносини майже із шістьма 6 тисячами найманих працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області