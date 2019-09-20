Ні — шкільному цькуванню!

Загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» із 16 по 20 вересня провів всеукраїнський тиждень із протидії булінгу. Саме цим узагальненим терміном називають систематичні переслідування з образами, цькуванням, упереджене ставлення в навчальних закладах.

Що проблема і справді існує, свідчать останні дослідження ЮНІСЕФ. Після анкетування з’ясувалося, що в Україні 67 відсотків дітей віком від одинадцяти до сімнадцяти років мали справу з булінгом. Частіше за інших йому піддаються сором’язливі, із зразковою поведінкою діти, а також ті, хто в силу різних життєвих обставин, так би мовити, замкнуті в собі чи живуть у сім’ях із низьким рівнем прибутку. Причому 24 відсотки постраждали від булінгу, а 48 — нікому про це не розповідали.

Для учнів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тематичну бесіду «Стоп булінг» провели фахівці головного територіального управління юстиції в Тернопільській області. Під час неї проінформували присутніх про явище булінгу та його види, можливі механізми реагування на випадки агресивної поведінки і захист постраждалих осіб. Розповіли також про те, як розпізнати булінг, як відрізнити цькування від звичайного конфлікту, до кого звертатися за допомогою, як діяти жертвам і свідкам цькування. І, звісно, нагадали про відповідальність за знущання над іншими.

А на завершення бесіди учням роздали тематичні буклети і листівки.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу