Свято вдалося!

Другої суботи вересня в Україні традиційно відзначили День фізичної культури і спорту. В багатьох містах і селах Тернопільщини прихильники здорового способу життя не відмовили собі в задоволенні знову вийти на бігові доріжки і спортивні майданчики, аби взяти участь у змаганнях, організованих центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У Гусятині, скажімо, районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» і відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради провели на майданчику зі штучним покриттям турнір із міні-футболу між командами учнів загальноосвітніх шкіл селища, Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя і тренерів місцевої комунальної ДЮСШ селищної ради.

Очікувано перемогли найстарші і найдосвідченіші — наставники юного покоління прихильників гри мільйонів. Їх нагородили кубком, а призерів — грамотами. Крім того, згаданий уже відділ селищної ради і Гусятинська районна рада з нагоди професійного свята відзначили почесними грамотами тренерів ДЮСШ, вчителів фізкультури загальноосвітніх шкіл і спортивних функціонерів району.

Близько ста спортсменів узяли участь у змаганнях із волейболу, міні-футболу, боксу, боротьби, шахів і шашок, організованих теребовлянським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з місцевою ДЮСШ. Юних спортсменів нагородили грамотами і рюкзачками від «Спорту для всіх».

А скалатський комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з обласним центром на території розташованого в Колодіївці табору «Веселка» запропонували вчителям у святковий день продемонструвати свою майстерність у різноманітних естафетах і в стрільбі. Лауреатів стартів нагородили кубками й атрибутикою «Спорту для всіх».

Нарешті фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відзначили професійне свято разом із дітьми, які мешкають у будинках на проспекті Злуки, 3 і 5. Юні фізкультурники залюбки змагалися в дартсі, стрибках на скакалці, метанні тарілочок «фрізбі», баскетболі, боулінгу. Причому, чи не відразу до них приєдналися і діти із сусідніх дворів.

Непомітно минули дві години веселого спортивного свята. Тих, хто набрав найбільшу кількість очок, нагородили відзнаками з логотипом «Спорт для всіх» і призами від батьків. Останні, до речі, встановили для дітей батут та організували польову кухню, смачну кашу з якої скуштували всі охочі.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»