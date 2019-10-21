…Наче відро холодної води на голову

Зайве, мабуть, казати, з якими негативними емоціями залишали вболівальники минулої суботи Тернопільський міський стадіон після зустрічі «Ниви» з «Калушем». Наче у відомому прислів’ї: пішли їхні улюбленці за вовною, та самі стриженими повернулися — 0:3.

Тож після завершення поєдинку головному тренерові зелено-жовтих Василеві Малику залишалося хіба вибачитися перед прихильниками команди за ганебну поразку на своєму полі. Програли, мовляв, суперникам у швидкості та агресивності дій. Чи, іншими словами, зіграли так, як їм дозволили конкуренти.

Що тут додати? Хіба загострити увагу на тому, що останнім часом гравці «Ниви» надто, так би мовити, розхристано діють при захисті власних володінь. На 36-й хвилині, скажімо, півзахисник Роман Лебедь «розстріляв» Максима Механіва з лінії воротарського майданчика, перебуваючи в оточенні трьох оборонців.

А вже під завісу матчу, коли Андрій Ременюк удруге засмутив тернопільського голкіпера ударом метрів із двадцяти (79-та хвилина), захисники господарів не тільки відверто програли йому в швидкості бігу, а й створили хіба видимість боротьби за м’яч. Нарешті ще через п’ять обертів секундної стрілки ще раз не встежили за нападником і Максим Механів зупинив його у своєму штрафному майданчику з порушенням правил. Після чого Данило Книш упевнено реалізував одинадцятиметровий.

Інші результати шістнадцятого туру: «Оболонь-2» (Буча) — «Поділля» (Хмельницький) — 0:3, «Полісся» (Житомир) — «Діназ» (Вишгород) — 1:0, «Нива» (Вінниця) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 2:0, «Верес» (Рівне) — «Ужгород» — 3:0.

Уже в середу, 23 жовтня, матчі сімнадцятого туру чемпіонату України серед команд другої ліги. Футболісти тернопільської «Ниви» в Хмельницькому поміряються силами з «Поділлям». А наступної неділі, 27 жовтня, прийматимуть рівненський «Верес». Зайве, мабуть, казати, що для того, аби продовжити суперечку за лідерство в групі «А», нашим землякам у цих зустрічах необхідно набирати якомога більше очок.

На фото: файний легінь з Івано-Франківщини, єдиний бразильський легіонер у «Калуші» Габріель Душ Сантос хоча сам і не забив, але допоміг своїй команді впевнено обіграти лідера в гостях.

Фото із сайту «Тернополяни»