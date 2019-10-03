Порядок видачі ліцензій

Основні засади державної політики щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють, зокрема, виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Виробництво пального суб’єктами господарювання здійснюється незалежно від форми власності. За умови наявності ліцензії на право виробництва пального.

Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Роздрібна торгівля, зокрема, пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками — за наявності в них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання. У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (виробництво пального, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним — одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю пальним додатково зазначаються, зокрема, адреси місць торгівлі. Відповідно до другої частини статті 55 Господарського кодексу України (ГКУ) суб’єктами господарювання є:

— господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

— громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Суб’єкти господарювання, зазначені в пункті 1 другої частини статті 55 ГКУ, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їхньої державної реєстрації.

Згідно з першою частиною статті 95 Цивільного кодексу України (ЦКУ) філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Також необхідно зазначити, що, відповідно до третьої і п’ятої частин статті 95 ЦКУ, філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Тобто отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним здійснюється виключно суб’єктами господарювання юридичними особами чи фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. При цьому ліцензія отримується на кожне місце оптової або роздрібної торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального.

За відсутності місць оптової торгівлі пальним отримується одна ліцензія на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області