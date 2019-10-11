Повернення товару врахують

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України, якщо загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує один мільйон гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) із дотриманням вимог, передбачених статтею 183, окрім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи.

Згідно з пунктом 182.1 статті 182, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 не є платником податку в зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації та можливості добровільної реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати визначення термінів «постачання товарів» (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14) та «постачання послуг» (підпункт 14.1.185) і приймати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх дванадцяти календарних місяців.

Тобто, якщо в періоді, за який визначається встановлений для реєстрації обсяг постачання товарів/послуг, продавцю було повернуто раніше поставлені ним товари/послуги, або у разі повернення продавцем суми попередньої оплати за такі товари/послуги, то обсяги повернення вираховуються із загального обсягу постачання товарів/послуг, що встановлений для реєстрації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області