Реалізація вугілля — без ПДВ

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, до 1 січня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

При застосуванні зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість із вартості яких були включені до податкового кредиту в звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. Заява, в якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги. Відмова від використання пільги, зазначеної в цьому пункті, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, зазначеного в заяві.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області