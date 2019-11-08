Лауреатів спортивних ігор школярів визначили волейболістки

Учора, 7 листопада, теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом освіти міської ОТГ визначили лауреатів відкритої першості з волейболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів. За нагороди змагань, які є складовою частиною четвертих спортивних ігор школярів Теребовлянської міської ОТГ, змагалися три команди юних прихильниць гри над сіткою з древнього міста князя Василька і дівчата з Кобиловолоків.

Проведений у спортивному залі Теребовлянської ЗОШ №1 турнір завершився перемогою волейболісток із ЗОШ №2. Друге місце вибороли господарки майданчика, третє — команда Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею.

Учасниці змагань нагороджені грамотами центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а переможницям дістався в нагороду ще й кубок.

Фото з архіву організаторів