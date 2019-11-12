Ліквідаційна звітність підприємців

Фізичні особи на загальній системі, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань унесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нормами Податкового кодексу України не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Вони подають податкові декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком із початку року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Варто зазначити, що ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області