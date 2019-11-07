Не слабші, але й не сильніші

Минулих вівторка-середи проведено матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. У квартеті С, де виступають футболісти донецького «Шахтаря», як, зрештою, в усіх інших, визначили найсильніших у парах, яким довелося провести між собою два поєдинки підряд.

Стосовно вчорашнього протистояння англійського «Манчестер Сіті» та італійської «Аталанти», то все завершилося більш ніж очікувано. Впевнено здолавши суперників два тижні тому на своєму полі (5:1), команда Олександра Зінченка (все ще відновлюється після травми) на виїзді цілком задовольнилася нічиєю — 1:1. Хоча би з огляду на те, що за десять хвилин до завершення зустрічі резервного голкіпера чемпіонів Англії, чилійця Клаудіо Браво, який із початку другого тайму замінив бразильця Едерсона, вилучили з поля.

Оскільки ж на лаві запасних у Пепа Гвардіоли залишилися лише польові гравці, воротарський светр довелося зодягнути номінальному захисникові Кайлу Уокеру. І з першим же серйозним випробуванням — ударом зі штрафного у виконанні іншого гравця збірної України Руслана Малиновського — той упорався, заволодівши, хоча і з труднощами, м’ячем із другої спроби.

Партнери англійця, щоправда, після цього вирішили більше долю не випробовувати, не давши суперникам можливості хоча би ще раз пробити по його воротах.

Спеціально, до речі, розпочав розповідь саме з кінцівки матчу в Італії. Адже в паралельному поєдинку в Загребі, де місцеве «Динамо» приймало донецький «Шахтар», практично в той же час чемпіони України двічі провалилися в захисті, дозволивши суперникам після нічийних 82-х хвилин (1:1) спочатку вперше в матчі вийти вперед, а за хвилину до завершення основного часу другого тайму ще й зміцнити свою перевагу — 3:1.

Не дивно, що чимало українських уболівальників, як самі пізніше зізналися, долю «Шахтаря» вважали вирішеною і стали додивлятися, чи вдасться Русланові Малиновському з партнерами таки пробити захисника у воротарських рукавичках. Тож неймовірний порятунок гірників змогли переглянути вже хіба в післяматчевому огляді.

На четвертій(!) компенсованій до другого тайму хвилині Жуніор Мораес після флангового навісу Віктора Коваленка скоротив відставання до мінімуму. Коли ж на сьомій(!) компенсованій на завершальний штурм до штрафного майданчика суперників прибіг навіть Андрій Пятов, один з оборонців хорватського клубу не придумав нічого кращого, як ударити голкіпера «Шахтаря» ліктем.

Із допомогою системи відеоповтору цей момент не залишився поза увагою німецького арбітра Фелікса Бриха — одинадцятиметровий штрафний удар. Бразильцеві Тете вистачило холоднокровності, аби за надзвичайного тиску трибун покарання реалізувати — 3:3.

Тобто донецький «Шахтар» і загребське «Динамо» в двоматчевому очному протистоянні сильнішого так і не виявили. Але за умови рівної кількості набраних очок мікроскопічна перевага все ж буде за гірниками. На виїзді вони забили на один м’яч більше.

Залишається хіба додати, що на тринадцятій хвилині рахунок відкрив Алан Патрік, а господарі відновили рівновагу на 25-й. У середині другого тайму до того ж «Шахтар» отримав чисельну перевагу. Але тільки на п’ять хвилин, оскільки невдовзі за другу жовту картку було вилучено і бразильця Марлоса.

Поєдинки передостаннього, п’ятого туру в групі С відбудуться у вівторок, 26 листопада. Підопічні Луїша Каштру на виїзді зустрінуться з «Манчестер Сіті».

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