Кращий студент -2019

Днями в Тернополі серед вишів міста обрали найкращого студента 2019 року. Підготовка тривала не один тиждень. Недоспані ночі, пропуски пар і постійне хвилювання, ніби зводили з розуму, але, на щастя, поруч були люди, які вірили в мене більше, аніж я сама. Тепер із чистим сумлінням можу сказати, що зробила все можливе. Найбільше пишаюся відеопредставленням про себе як студентку Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, яке готувала спеціально для першого етапу конкурсу. Тепер це пам’ятка на роки про студентське життя.
Щодо організації, то вона була не з найкращих: глядач і побачили й інший бік медалі схожих конкурсіві, на жаль, переконалися у несправедливості оцінювання, але зараз не про це. На їхнє прохання «розбавити» паузу, доки триває підрахунок голосів, довго не роздумуючи, заспівала славнозвісну пісню «Червона рута», а глядач і активно долучилися, не соромлячись своїх вокально-хореографічних здібностей, адже у залі було справді дуже холодно, аби просто сидіти.
Варто зазначити, що без підтримки не відбувся б цей конкурс. У кожного були свої плани та клопоти, але група підтримки знайшла час і була поруч у цей день, хоч і знаю, як це було складно. У такі моменти переконуєшся, що тебе справді люблять і цінують інші. А я люблю кожного, хто був причетний до цього!
Згідно із результатами конкурсу в номінації «Митець Тернопільщини 2019 року» перемогу здобула студентка Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Світлана Криськова. У номінації «Громадський діяч Тернопільщини 2019 року» — студентка Тернопільського національного економічного університету Богдана Іжевська. «Глядацькі симпатії 2019 року» отримала студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, авторка цих рядків. А «Кращим студентом 2019 року» стала студентка-магістрантка Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Адріана Гарматюк.
Вітаю переможців і студентів, які долучилися до конкурсу, адже у своїх університетах вони вже є найкращі.
Христина НАДАЛА, студентка факультету філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.
На фото авторки: переможниця в номінації «Глядацькі симпатії-2019» Христина НАДАЛА та ведуча конкурсу Еріка ГЕВКО; група підтримки з ТНПУ ім. В. Гнатюка.