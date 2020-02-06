Лауреат конкурсу «Людина року-2019» Михайло ДЖУС

Наша служба екстреної медичної допомоги на рівні Міністерства охорони здоров’я визнана однією з найкращих в Україні. Адже на базі Тернопільського центру вже запущено єдину централізовану оперативно-диспетчерську службу і телеметричний центр, де досвідчені лікарі та фельдшери проводять майстер-класи і тренінги з надання першої домедичної допомоги для всіх бажаючих.

Саме в Тернополі найчастіше проводять медичні науково-практичні конференції та змагання бригад швидкої медичної допомоги з міжнародною участю, на яких команди нашого центру завжди посідають призові місця. Медики тернопільської «швидкої» беруть участь і в міжнародних змаганнях. І все це відбувається й завдяки вмілому керівництву центром генерального директора (головного лікаря) Михайла Джуса, лауреата конкурсу «Людина року-2019».

На фото Василя БУРМИ: Михайло ДЖУС із дружиною Наталею Йосипівною.