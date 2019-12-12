Відстрочення платежу за реалізовані алкогольні напої чи тютюнові вироби

Відповідно до пункту 216.9 статті 216 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами і доповненнями, для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу товару. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно зі статтею 3 згаданого Закону суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані, зокрема, видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Пунктами 1 і 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13, визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) — це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який повинен містити обов’язкові реквізити згідно з визначеним переліком, у тому числі позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати. Також розрахункові документи, що друкуються РРО на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема, інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих РРО (пункт 5 розділу І положення).

Разом із цим, у випадку проведення розрахункових операцій із відстроченням платежу або в кредит необхідно при відпуску товару видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати «кредит/післяплата/відстрочення платежу».

Тобто суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами), може проводити розрахунок за реалізовані алкогольні напої (тютюнові вироби) з відстроченням платежу за умови обов’язкової видачі розрахункового документа, в якому зазначає форму оплати «кредит/післяплата/відстрочення платежу». Фіскальний чек, оформлений належним чином, повинен бути виданий покупцю при продажу товарів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області