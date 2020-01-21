Наприкінці минулого тижня в Запоріжжі і Кам’янську відбулися баталії третього етапу Кубка України з волейболу серед жіночих команд. В обох турнірах обійшлося без несподіванок — до фіналу чотирьох пробилися ті, хто нині посідає чільні позиції в чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги.

Тернопільські прихильники гри над сіткою, звісно, насамперед стежили за подіями в Кам’янську, де «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» помірялася силами з місцевим «Прометеєм», чернігівським «Університетом» і вінницьким «Білозгаром».

Стартовий поєдинок із господарками майданчика, які, нагадаю, очолюють пелетон учасників регулярного турніру, подарував інтригу хіба в першій партії. Підопічні Віктора Туркули вчинили гідний опір команді колишніх своїх наставника Андрія Романовича та одноклубниць Катерини Дудник, Діани Карпець, Ангеліни Мірчевої, Вікторії Дельрос і їхніх подруг, поступившись лише в напруженій кінцівці — 23:25.

Утім далі вже з максимальною самовіддачею не зіграли, порахувавши, очевидно, що головне їхнє завдання — завоювати одну з двох путівок до вирішальної стадії, а не постаратися дати бій нинішнім фавориткам — 13:25, 15:25.

Подібна тактика, зрештою, досягти бажаного. Все, чого домоглися суперниці з «Університету» в наступній зустрічі, це завершити на свою користь стартовий сет — 25:22. Далі перевага «Галичанки» сумнівів ні в кого не викликала — 25:18, 25:19, 25:22 і 3:1 у матчі. А завершальна гра з «Білозгаром», перед якою останній, так само, як й «Університет», ще зберігали теоретичні шанси посісти друге прохідне місце, перетворилася на своєрідний майстер-клас від тернопільських волейболісток. Якщо в першій партії дозволили набрати суперницям лишень десять балів, то в двох наступних, необхідних для «сухої» перемоги, на одне і два очки менше.

А в Запоріжжі, де сперечалися місцева «Орбіта», южненський «Хімік», луцька «Волинь» і «Полтавчанка», яка виступає у вищій лізі, успіху домоглися чинні чемпіонки України і господарки майданчика. Втім місце, яке посіла та чи інша команда за підсумками третього етапу, значення не має. Учасники півфінальних пар фіналу чотирьох наступного понеділка, 27 січня, визначаться з допомогою жеребкування. А господарем вирішального етапу боротьби за почесний трофей стане місто, яке запропонує найкращі умови для його проведення.

Тим часом найближчих п’ятниці-суботи, 24—25 січня, відбудуться поєдинки десятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» вирушила до Чернігова, де знову зіграє з «Університетом».

На фото: під час зустрічі «Прометея» і «Галичанки-ТНЕУ-Гадз»: Марія ЛОЗИНСЬКА (№4) і Тетяна ХИЛЮК (№7), як і завжди, намагалися надійно діяти на блоці атак суперниць.

Фото із сайту Федерації волейболу України