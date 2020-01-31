Порядок повернення надміру сплачених сум єдиного внеску

Відповідно до пункту 5 Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 січня 2016 року за номером 6, повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) здійснюється в певних випадках. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А саме у випадках:

1) надмірної або помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску»;

2) помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску»;

3) помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;

4) помилкової сплати податкових зобов’язань із податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом на небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску».

Згідно з першим абзацом пункту 6 згаданого порядку повернення сум ЄВ здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення.

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 та 4 пункту 5 порядку, заява подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, за формою, визначеною в додатку 1 до порядку.

При невідповідності заяви формі, визначеній у додатку 1 до порядку, Заява залишається без задоволення.

У випадку, передбаченому підпунктом 3 пункту 5 порядку, заява подається до контролюючого органу за місцем обліку помилково сплачених сум ЄВ у довільній формі із зазначенням суми та напряму повернення.

При надходженні заяви від страхувальників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату таких коштів на небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску».

Заява подається за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ одним із таких способів:

— особисто платником ЄВ чи уповноваженою на це особою;

— надсилається поштою;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Надсилання платником заяви в електронній формі реалізовано через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, заяву, запит тощо) до відповідного контролюючого органу.

Детально дізнатись про роботу меню «Листування з ДПС» електронного кабінету можна, ознайомившись з інструкцією користувача у меню «Допомога» відкритої частини електронного кабінету.

Протягом одного робочого дня після надсилання електронної заяви до контролюючого органу платника буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації Заяви в контролюючому органі, до якого цю заяву направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації заяви в контролюючому органі платник може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області