У десятиденний строк

Відповідно до пункту 66.3 статті 66 Податкового кодексу України і пункту 10.4 розділу Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 при проведенні державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), внаслідок якого змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків у разі надходження відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Переведення платника до контролюючого органу за новим місцезнаходженням здійснюється контролюючими органами протягом місяця.

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично в день спливу такого строку.

Дані про взяття на облік платника податків передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платника податків взято на облік.

Пунктом 9.3 розділу IX згаданого порядку визначено, що платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу в 10-денний строк із дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків, шляхом подання заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за формою №1—ОПП із позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

Тобто, якщо в юридичної особи, відомості щодо якої містяться в ЄДР, під час процедури переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого, пов’язаного із зміною місцезнаходження, виникає необхідність подання інформації про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку, то такий платник податків подає заяву за формою №1—ОПП у 10-денний строк із дня виникнення змін в облікових даних платника податків до контролюючого органу, в якому він перебуває за основним місцем обліку платника податків на дату подання заяви за формою №1—ОПП.

При цьому дані про взяття на облік платника податків передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платника податків взято на облік та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України та на офіційному вебпорталі ДПС України в інформаційно-телекомунікаційній системі «Електронний кабінет».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області