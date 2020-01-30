Відпочили? Час готуватися до весняних баталій

Після більш ніж двомісячної відпустки футболісти тернопільської «Ниви» минулого вівторка провели перше в новому році тренування. Головний тренер Василь Малик запропонував підопічним продемонструвати свою майстерність у кросі і в бігових вправах.

Після завершення занять на базі «Ватра» наставник із помічниками, без сумніву, зробили висновок стосовно того, хто і як «відпочив» від футболу. Втім категоричних висновків не стали робити, зауваживши, що до кінця цього тижня режим для футболістів буде дещо поблажливим. Одноразові заняття поєднуватимуть бігові вправи і тренування на синтетичному покритті.

У першому тренуванні, до речі, взяли участь 29 футболістів, третина з яких — гравці на перегляді. Головним чином це вихованці тернопільського футболу, які отримали шанс заявити про себе під час стартового відрізку підготовки.

Раніше пресслужба футбольного клубу вже повідомляла, що до фінансування команди долучилися ще дві бізнесові структури краю. Напередодні ж першого тренування керівництво клубу представило колективу одного з нових співвласників — Богдана Федорківа. До цього часу Богдан Володимирович був президентом футбольного клубу «Агронива» — бронзового призера чемпіонату області. А в нелегкий для команди майстрів час вирішив їй допомогти, що дозволило тернопільській «Ниві» продовжити виступи в другій лізі і далі вести суперечку за підвищення в класі.

Стали також відомі і дати перших контрольних поєдинків лідера групи «А» другої ліги. Вже завтра, 1 лютого, «Нива» розпочне виступи на традиційному меморіалі Ернеста Юста зустріччю з львівським «Високим замком». Гра відбудеться у Винниках на стадіоні імені Б. Маркевича. Окрім цих двох команд, до першої відбіркової групи також потрапили юнацький склад «УФК-Карпати» і молодіжний львівського «Динамо».

Натомість наступної середи, 5 лютого, «Нива» у Львові поміряється силами з дублерами однойменного клубу прем’єр-ліги. Молодіжний склад «Львова», до речі, днями очолив колишній наставник тернопільської «Ниви» Віталій Шумський.

А ще за тиждень, 12 лютого, підопічні Василя Малика вирушать до Хмельницького, де зіграють із місцевим «Поділлям». Суперник для «Ниви», погодьтеся, в цьому чемпіонаті доволі принциповий, адже дві зустрічі між «Нивою» і «Поділлям» торік так і не виявили переможця — 2:2, 0:0.

Що ж до інших планів на міжсезоння, то тренерський штаб визначив чотири етапи підготовки. Принаймні один з навчально-тренувальних зборів буде виїзним. Із місцем його проведення, щоправда, ще не визначилися. Розглядаються варіанти з Моршином і Мукачевим.

Нарешті про графік реєстрації футболістів і заявки команд на весняну частину змагань сезону 2019—2020 років. У Професіональній футбольній лізі представників тернопільської «Ниви» очікуватимуть у четвер, 27 лютого. А весь другий заявковий період команд клубів ПФЛ України триватиме з 18 по 27 лютого.

Фото із сайту ФК «Нива»