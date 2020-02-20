Дізнайтеся про власний податковий борг

Фізична особа — громадянин, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Про це нагадали в головному правлінні ДПС у Тернопільській області.

У приватній частині електронного кабінету режим «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника).

При цьому червоним кольором позначено суми заборгованості перед бюджетом.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

Окрім цього, в разі виникнення в платника податків податкового боргу, контрольний орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При збільшенні загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контрольний орган надсилає податкову вимогу такому платнику податків.

Варто також зазначити, що фізичні особи — громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контрольного органу:

— за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

— за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо нарахованої суми транспортного податку;

— за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо нарахованої суми плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області