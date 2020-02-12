Програмний РРО вже тестують

Триває тестування першого релізу безкоштовного додатку «пРРОсто», розробленого Державною податковою службою спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Додаток працює тільки в режимі «онлайн». Наступні релізи будуть виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і зауважень тестувальників.

Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників. Незабаром додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та App Store без додаткових запитів.

Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/.

Пропозиції і зауваження можна надіслати безпосередньо через додаток «пРРОсто».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області