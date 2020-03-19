Ліквідували нелегальну АЗС

Працівники податкової міліції спільно з працівниками головного управління ДПС у Тернопільській області та обласного управління Служби безпеки України припинили діяльність нелегальної АЗС. Діяла вона в передмісті Тернополя.

Реалізація пального здійснювалася фізичної особою — підприємцем за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та при відсутності передбаченої законом ліцензії. Із незаконного обігу вилучено дизельне пальне та обладнання АЗС загальною вартістю понад 275 тисяч гривень.

Вирішується питання про притягнення порушника до адміністративної відповідальності за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, за порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» передбачена фінансова санкція в розмірі 250 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області