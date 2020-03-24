Спортивний світ на тривалій і невизначеній паузі

Чоловічий і жіночий фінали Ліги чемпіонів, а також вирішальний поєдинок за трофей Ліги Європи в травні 2020 року не відбудуться. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

У пресрелізі Європейського футбольного союзу йдеться про те, що в зв’язку з пандемією коронавірусу проведення трьох згаданих матчів неможливе. Нові дати фіналів поки невідомі. Ними, як і складанням нового календаря, займатиметься створена кілька днів тому спеціальна робоча група під керівництвом президента УЄФА Олександра Чеферіна. Хоча раніше розглядалася можливість перенесення фіналів на червень, а також варіант із проведенням фіналів чотирьох замість завершення турнірів у повному обсязі.

Натомість виконком Міжнародного олімпійського комітету, який донедавна відкидав можливість перенесення чи, взагалі, відміни цьогорічних літніх Олімпійських ігор в столиці Японії Токіо, вчора оголосив про те, що «для забезпечення здоров’я всіх залучених сторін і стримання поширення коронавірусу… активізує своє планування сценарію щодо Олімпійських ігор».

Що мається на увазі? Навіть не сценарій, а сценарії стосуються зміни існуючих операційних планів на період проведення ігор із 24 липня 2020 року, а також перенесення дати їх початку. Вони дозволять краще реагувати на швидкозмінний розвиток ситуації зі станом здоров’я як у всьому світі, так і в Японії зокрема. І, звісно, основою для ухвалення найкращого рішення в інтересах спортсменів та всіх інших учасників.

З одного боку, спостерігається значне покращення ситуації в Японії, де люди тепло вітають олімпійський вогонь. Це могло би зміцнити впевненість щодо організаторів і що МОК міг би, з деякими обмеженнями з безпеки, провести Олімпійські ігри в країні, дотримуючись при цьому принципу охорони здоров’я всіх учасників.

З іншого ж — у різних країнах на різних континентах спостерігається різке зростання нових спалахів пандемії. І ця обставина не могла не вплинути на висновок членів виконкому стосовно того, що МОК був зобов’язаний задіяти згадані сценарії.

Низка критично необхідних місць для ігор потенційно може стати недоступною. Ситуація, коли мільйони ночей вже заброньовані в готелях, надзвичайно складна. Необхідно буде адаптувати міжнародний спортивний календар щонайменше для 33-х олімпійських видів спорту. Це лише деякі з багатьох проблем.

Тому, на додаток до вивчення різних сценаріїв, потрібна повна прихильність і співпраця з боку оргкомітету Токіо-2020 і японської влади, а також всіх міжнародних федерацій і національних олімпійських комітетів. Це також вимагатиме прихильності і співробітництва власників телевізійних прав із топ-партнерами в рамках їхньої постійної і цінної підтримки олімпійського руху, а також співпраці з усіма партнерами, постачальниками ігор і підрядниками. Саме в цьому дусі загальної відповідальності зацікавлених сторін до Олімпійських ігор й у світлі погіршення ситуації у всьому світі виконавчий комітет МОК і зробив наступний крок у плануванні сценаріїв своєї організації.

У повній координації та партнерстві з організаційним комітетом Токіо-2020, японськими органами влади та столичним урядом Токіо МОК розпочне детальні дискусії для завершення своєї оцінки швидкого розвитку ситуації зі станом здоров’я в світі та її впливу на Олімпійські ігри. В тому числі сценарію відтермінування. МОК впевнений, що завершить ці дискусії протягом найближчих чотирьох тижнів, і дуже цінує солідарність та партнерство національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій у підтримці спортсменів та адаптації планування ігор.

Попри те, виконком МОК також наголосив, що скасування Олімпійських ігор у Токіо 2020 року не розв’яже жодної проблеми та не допоможе нікому. Тому воно поки не стоїть на порядку денному. А після завершення засідання виконкому президент МОК Томас Бах написав звернення до світової спільноти спортсменів, аби роз’яснити свою позицію.

У своєму листі пан Бах ще раз зазначив, що основним принципом є охорона здоров’я всіх зацікавлених сторін та сприяння у стримуванні поширення вірусу: «Життя людини має перевагу над усім, включаючи проведення ігор. МОК хоче бути частиною рішення. Тому головний принцип — охороняти здоров’я всіх учасників та сприяти стримуванню вірусу. Я хочу, і ми всі для цього працюємо, щоб здійснилися сподівання, висловлені стількома спортсменами, національними олімпійськими комітетами і міжнародними федераціями з усіх п’ятьох континентів: наприкінці цього темного тунелю, який ми всі проходимо разом, не знаючи, як довго це триватиме, олімпійський вогонь буде світлом у кінці цього тунелю».

P.S. І все ж, навіть після надзвичайно дипломатичних висловлювань членів виконкому Міжнародного олімпійського комітету, сьогодні вранці вони не змогли не провести телефонну конференцію, в якій серед інших узяли участь і прем’єр-міністр Японії Сіндзю Абе, його підлеглі та організатори ігор. Рішення, як не прикро, виявилося більш ніж очікуваним — перенести літні Олімпіаду та Параолімпіаду на літо 2021 року. Єдиною втіхою може залишатися хіба те, що ігри збережуть назву Олімпіади—2020. Усього ж за історію літніх Олімпіад їх відміняли перед тим лише тричі через світові війни: у 2016-му, 2040-му і 2044-му роках. Щоправда, Лондон пізніше таки став організатором першої післявоєнної літньої Олімпіади 1948 року.

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