Реекспорт товарів відображається в декларації з ПДВ

Згідно з пунктом 5 першої частини статті 86 Митного кодексу України (МКУ) митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та були поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у цей режим, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту «г» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.

Із метою оподаткування цим податком до операцій із ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений МКУ.

Згідно з підпунктом «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПКУ за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 першої частини статті 86 МКУ.

Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ.

Пунктом 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, передбачено, що операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПКУ, вказуються в рядку 2.1 податкової декларації з ПДВ.

Тобто операція з вивезення за межі митної території України в митному режимі реекспорту товару, який ввозився на митну територію України в митному режимі імпорту, у зв’язку з його поверненням продавцю-нерезиденту, оподатковується ПДВ за нульовою ставкою та відображається в рядку 2.1 податкової декларації з ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області