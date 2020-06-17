…Аби отримати допомогу по частковому безробіттю

Відповідно до дев’ятої частини статті 47 прим.1 Закону України від 5 липня 2012 року за номером 5067-VI «Про зайнятість населення» постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2020 року за номером 306 затверджено порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 згаданого порядку допомога по частковому безробіттю на період карантину, надається міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам-підприємцям, для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати, а також застрахованим фізичним особам-підприємцям — у разі втрати ними частини доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу в зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину.

Пунктом 4 порядку встановлено, що допомога надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Допомога застрахованій фізичній особі-підприємцю надається з розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. База нарахування розраховується виходячи із середнього розміру місячної бази нарахування єдиного внеску за рік, що передує року звернення, відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435.

Для застрахованих фізичних осіб-підприємців, які відповідно до четвертої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» звільнені від сплати єдиного внеску, допомога надається з розрахунку двох третин розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Розмір зазначеної допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Сума допомоги надається роботодавцям, у тому числі застрахованим фізичним особам-підприємцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом тридцяти календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем або фізичною особою-підприємцем єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності (пункт 5 порядку).

Згідно з нормами підпункту 4 пункту 9 порядку для отримання допомоги роботодавець подає до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску довідку про сплату єдиного внеску за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, на підставі звітних відомостей, що надаються до Пенсійного фонду України, крім фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами та відповідно до четвертої частини статті 4 Закону за номером 2464 звільнені від сплати єдиного внеску.

Застрахована фізична особа—підприємець, звертаючись за отриманням допомоги, подає відомості щодо себе за формою згідно з додатком 2 до порядку, де зазначає середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску відповідно до звіту (підпункт 3 пункту 9 порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області