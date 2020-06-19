Перше липня вже не за горами

Громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до першого липня 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Останній день подання декларації — 30 червня 2020 року. Податкові ж зобов’язання, визначені такими фізичними особами в деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.

Варто нагадати, що Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» встановлено, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена статтею 179 Податкового кодексу України, подається до першого липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше вказаного строку. При цьому вимоги підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 у 2020 році не застосовуються.

Фізична особа зобов’язана самостійно до першого жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому перший абзац пункту 179.7 статті 179 у 2020 році не застосовується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області