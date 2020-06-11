Порядок списання сум недоїмки, штрафів і пені, нарахованих платникам єдиного внеску

Законом України від 13 травня 2020 року за номером 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», який офіційно опубліковано в газеті «Голос України» 2 червня 2020 року за номером 88 та набирає чинності 1 січня 2021 року, вносяться зміни до Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім пункту 5 розділу I першого із згаданих Законів, що набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з цим пунктом 5 розділу I Закону за номером 592 розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 464 доповнено пунктом 9 прим.15.

Відповідно до пункту 9 прим.15 підлягають списанню за заявою платника та в порядку, визначеному Законом за номером 2464, несплачені станом на день набрання чинності Закону за номером 592 з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначеним у підпункті 4 (крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 першої частини статті 4 Закону за номером 2464, за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону за номером 592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом 90 календарних днів вз дня набрання чинності Закону за номером 592:

а) платниками, зазначеними у пункті 4 першої частини статті 4 Закону за номером 2464 (фізичними особами-підприємцями, крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контрольного органу — звітності відповідно до вимог другої частини статті 6 Закону за номером 2464 за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону за номером 592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;

б) платниками, зазначеними у пункті 5 першої частини статті 4 Закону за номером 2464 (особами, які провадять незалежну професійну діяльність), — до контрольного органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог другої частини статті 6 Закону за номером 2464 за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону за номером 592. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) контрольний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Контрольним органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону за номером 592.

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті у порядку, передбаченому Законом за номером 2464.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом за номером 2464, контрольний орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені в частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 одинадцятої частини статті 25 Закону за номером 2464, за наведених умов не застосовуються.

Так, згідно з пунктом 7 одинадцятої частини статті 25 Закону за номером 2464 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом за номером 2464, контрольним органом здійснюється накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою. Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом за номером 2464.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною в день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону за номером 2464 не підлягають поверненню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області