Стипендії спортсменові й тренеру

Уславленому вихованцеві тернопільського «Інваспорту» Андрієві Андріїшину присвоєно стипендію президента України. А батько і наставник талановитої біатлоністки Анастасії Меркушиної Олег Меркушин увійшов до числа 75-ти тренерів, які удостоєні стипендії Кабінету міністрів України.

Заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин щомісяця протягом року отримуватиме по дванадцять тисяч гривень за завойоване друге місце в XIX зимових Дефлімпійських іграх 2019 року з лижних перегонів. Торік у грудні в італійській Ломбардії підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака став срібним призером у лижних перегонах на п’ять кілометрів класичним стилем.

Цікаво, що для 34-річного ветерана це вже далеко не перший вагомий успіх на міжнародній арені. Ще в 2007 році лижник виборов дві срібні і бронзову медалі Дефлімпіади в американському Солт-Лейк-Сіті. А через вісім років — ще одне «срібло» Дефлімпіади в російському Ханти-Мансійську. Тоді ж посів друге і третє місця на чемпіонаті світу з лижних перегонів.

За ці здобутки атлетові було присвоєно вже згадане звання «Заслужений майстер спорту», його нагородили орденами «За заслуги» II і III ступенів. Стипендія президента, до речі, стала не єдиною відзнакою лижникові і після торішньої звитяги. Йому, як і перед тим наставникові, присвоїли ще й звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Натомість Кабінет міністрів України призначив 75 стипендій видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до чергових Олімпійських і Параолімпійських ігор. Серед відзначених й Олег Меркушин — тренер Анастасії Меркушиної. Біатлоністка є кандидаткою до збірної України з біатлону, яка готується до участі у XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року в столиці Китаю Пекіні.

Урядові стипендії теж призначені на один рік, їх розмір становить п’ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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