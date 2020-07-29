Увага! Продаж заставного майна

Відповідно до статті 95 Податкового кодексу України, при непогашенні платниками податків податкового боргу протягом двох місяців, територіальні органи ДПС здійснюють за платника податків заходи щодо погашення податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а при їх недостатності — шляхом продажу майна, яке перебуває в податковій заставі. Ці заходи — звернули увагу в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області — здійснюються на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до судового рішення головне управління ДПС у Тернопільській області (Тернопільське управління) пропонує на реалізацію заставне майно боржника ТОВ «Інтеграл», Тернопільська область, Тернопільський район, с. Петриків, вул. Шептицького, буд. 15, а саме:

— вантажний автомобіль, фургон — С, Mersedes-Benz 814, 1990 року випуску, колір синій, об’єм двигуна 5958 см3, д.н.з. ВО4982ВВ, номер шасі WDB67401415547817, тривалість експлуатації — 16 років.

Продаж майна платника буде здійснюватися на цільовому аукціоні.

За більш детальною інформацією про об’єкт продажу, час та умови проведення торгів необхідно звернутися до товарної біржі «Подільська» (ПТБ, м. Хмельницький, тел. (0382)65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11) з якою укладено угоду на реалізацію заставного майна.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області