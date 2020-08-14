Галина НАТОДОС: «Без улюблених газет і журналів не уявляю свого життя»

Активною передплатницею обласних та всеукраїнських газет і журналів є Галина Петрівна Натодос із Мельниці-Подільської Борщівського району. Щороку жінка передплачує понад десять видань.

А колектив нашої редакції особливо тішить та обставина, що ось уже два десятиліття пані Галина не зраджує своїй найулюбленішій газеті — «Вільному життю плюс». Вона є читачкою дворазового випуску видання і каже, що завжди знаходить на його шпальтах усю потрібну інформацію. Поради юристів, роз’яснення податківців, економістів допомагають Галині Петрівні в роботі. Адже чималий час трудиться секретарем Мельнице-Подільської ОТГ.

Натомість у вільну хвилину вдома читає «Калину», яка їй найбільше до душі. Щиро співпереживає за долю жіноцтва.

Коли нещодавно підійшла пора поновити передплату на «ВЖ плюс» на друге півріччя, начальниця Мельнице-Подільського відділення поштового зв’язку Наталія Гуменюк, чесно кажучи, дещо здивувала її пропозицією заповнити анкету учасника започаткованої АТ «Укрпошта» акції «Я люблю передплату». Не мала особливого бажання цього робити, адже ніколи в житті нічого не вигравала.

Та все ж піддалася на вмовляння, які вже на початку серпня обернулися приємною звісткою — саме Галина Натодос стала єдиною з Тернопільщини переможницею конкурсу, якій у нагороду дісталася праска.

— Хоча приз і не надто дорогий, — каже Галина Петрівна, — але насамперед приємна увага. Та ще та обставина, що взяла участь у конкурсі, в якому мав можливість виграти кожен із тих, хто передплатив друковані видання.

Зрештою, незважаючи на жодні фінансові негаразди, завжди знаходжу кошти для того, аби передплатити улюблені газети і журнали. Без них просто жити не можу. Читаємо їх на дві сім’ї. Спочатку сама перечитаю, пізніше — донька із зятем. У нашій родині ставлення до періодичних видань завжди було шанобливим.

І. МАДЗІЙ.

На фото: переможниця конкурсу «Я люблю передплату» Галина НАТОДОС (праворуч) і начальниця Мельнице-Подільського відділення поштового зв’язку Наталія ГУМЕНЮК.

Фото з архіву Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта».