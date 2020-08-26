Можливість сплати ПДВ платниками третьої групи

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про відсоткову ставку єдиного податку для платників третьої групи.

Відповідно до пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (ПКУ) відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Другим абзацом підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 глави 1 розділу ХIV ПКУ передбачено, що зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Згідно з підпунктом «б» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи в розмірі 3 відсотки, може бути обрана платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за десять календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V ПКУ.

Відповідно до другого абзацу пункту 183.4 статті 183 розділу V ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «б» підпункту 4 пункту 293.8 ст. 293 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за десять календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Реєстрація осіб, зазначених у другому в абзаці пункту 183.4 статті 183 розділу V ПКУ, діє з першого числа календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість (другий абзац пункту 183.5 статті 183 розділу V ПКУ).

Тобто новостворена юридична особа, яка обрала третю групу спрощеної системи оподаткування з дня її державної реєстрації, може обрати виключно ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків доходу, що не передбачає сплату податку на додану вартість.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області