Припинення підприємницької діяльності: подання звіту та сплата єдиного внеску

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до контрольних органів звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у пункті 2 розділу ІІІ згаданого порядку за номером 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до контрольного органу страхувальники, зазначені в пункті 2 розділу ІІІ порядку за номером 435, — протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до підпункту 1 пункту 14 розділу ІV інструкції за номером 449 для платників, зазначених у підпункті 3 пункту 1 розділу II інструкції, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.

Єдиний внесок сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області