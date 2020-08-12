Швейцарський «Базель» не помітили

У трьох із чотирьох проведених минулих понеділка-вівторка в Німеччині чвертьфінальних поєдинках Ліги Європи перевага однієї з команд над іншою склала лише один м’яч. Натомість футболісти донецького «Шахтаря», за влучним висловом чималої кількості прихильників гри мільйонів, швейцарський «Базель» просто «не помітили».

Номінальним гостям, які вперше в своїй історії пробилися до такої стадії одного з європейських кубкових турнірів, залишається хіба поспівчувати. Настільки гірники закрутили голови їхнім оборонцям. Уже на другій хвилині після подачі кутового Марлосом ніким не прикритий Жуніор Мораес головою розстріляв ворота суперників.

Через двадцять хвилин захисники швейцарського клубу допомогли відзначитися і Тайсону. Один із них «підкоригував» удар бразильця, ввівши в оману власного голкіпера, який, не можна не віддати йому належного, загалом непогано провів гру. Та й під час виконання Аланом Патриком на 75-й хвилині одинадцятиметрового, призначеного за порушення правил проти того ж таки Тайсона, мав непогані шанси врятувати свою команду.

Утім, не судилося. Більше того, за дві хвилини до завершення другого тайму змушений був пропустити і від четвертого гравця бразильської діаспори «Шахтаря» — захисника Додо. Того, пам’ятаєте, низенького, якого, на відміну від Луїша Каштру, свого часу не бачив у своєму складі Паулу Фонсека. Тож єдине, чого вдалося домогтися швейцарцям, «розмочити» рахунок уже в компенсований до другого тайму час.

Перший півфінальний матч між іспанською «Севільєю» та англійським «Манчестер Юнайтед» відбудеться в неділю, 16 серпня. А днем пізніше стосунки з’ясують італійський «Інтер» і «Шахтар».

Інші результати чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи: «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» — 1:0, «Інтер» — «Байєр» — 2:1, «Вулверхемптон» — «Севілья» — 0:1. Найближчої неділі, 16 серпня, перший півфінальний поєдинок проведуть «Севілья» — «Манчестер Юнайтед». А днем пізніше в Дюссердольфі стосунки з’ясують «Інтер» і «Шахтар».

На фото: ви бачите гравців «Базеля»? Хіба на спинами Жуніора Мораеса та його партнерів по команді.

Фото з вільних джерел